رئيس لجنة "البوكر" يرد على المشككين بفوز خندقجي: الإبداع هو المقياس

نفى رئيس لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية، نبيل سليمان، أن تكون اللجنة قد تعرضت لأي ضغوط، وذلك بعد تشكيك بعض الأصوات بأحقية الكاتب الفلسطيني باسم خندقجي بالجائزة عن روايته "قناع بلون السماء".

وعلى هامش الجائزة التي يرعاها مركز أبوظبي للغة العربية في الإمارات بدعم من مركز "بوكر"، قال سليمان في حوار مع "إرم نيوز": "المألوف بكل جائزة، كثرة التكهنات، وافتراض المواقف. وببساطة شديدة، لم تتعرض هذه اللجنة خلال عملها من اليوم الأول حتى الأخير، لأي ضغط مباشر أو غير مباشر، أو إيحاء من قبل مجلس الأمناء أو من غيره".

وأكد الروائي السوري أن الإبداع في العمل الروائي، هو المقياس للحكم في فوز رواية على أخرى، مشددا على أن الأمر "مرهون بضمائر أعضاء اللجنة، وخبراتهم النقدية، ومدى اطلاعهم على الرواية العربية ومدى صبرهم".

وأشاد سليمان بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة، مؤكدا أن جميع القرارات التي اتخذت كانت بالإجماع؛ نظرا لـ"فرادة الرواية الفائزة في الأسلوب والفضاءات الغنية التي تزخر بها".