بعد فوز "قناع بلون السماء" بجائزة البوكر.. إليك أبرز روائع أدب السجون

جاء تتويج رواية "قناع بلون السماء" للروائي والأسير الفلسطيني باسم خندقي بجائزة "البوكر" في دورتها الأخيرة أمس، ليؤكد أن الإبداع لا يعرف حدودا، وأن الكلمة الصادقة المكتوبة بحبر القلب لها أجنحة قادرة على التحليق في فضاءات بعيدة.

ورغم أنها تكاد تكون المرة الأولى عربيا التي يُتوج فيها نص إبداعي مكتوب داخل السجن بجائزة كبرى مرموقة، إلا أن المشهد الأدبي العالمي عرف تاريخيا ألوانا عدة من إبداعات شهيرة أنجزها أصحابها وهم قابعون وراء القضبان.