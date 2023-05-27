"أوهاج النص الشعري".. كتاب يتتبع التشكيل والتعبير في قصائد سعيد الصقلاوي
يتتبع كتاب “أَوهاجُ النصّ الشعريّ” الصادر أخيراً عن دار الآن ناشرون وموزعون في عمان، التشكيل والتعبير في ديوان (غارقٌ يغني) للشاعر العُماني سعيد الصقلاوي.
ويضم الكتاب الذي قدم له د. محمّد صابر عبيد، مجموعة من الدراسات النقدية في تجربة الصقلاوي الشعرية لنخبة من الباحثين.
كما يضم الكتاب مجموعة من الدراسات النقدية الغنية لنخبة من الباحثين والتي قرأت بصورة معمقة التجربة الشعرية المهمة للشاعر الصقلاوي، حيث تتفرد هذه الدراسات بأنها قرأت وبعناية محطات مهمة وتحولات جذرية في هذه التجربة الشعرية الغنية.