"أوهاج النص الشعري".. كتاب يتتبع التشكيل والتعبير في قصائد سعيد الصقلاوي

كما يضم الكتاب مجموعة من الدراسات النقدية الغنية لنخبة من الباحثين والتي قرأت بصورة معمقة التجربة الشعرية المهمة للشاعر الصقلاوي، حيث تتفرد هذه الدراسات بأنها قرأت وبعناية محطات مهمة وتحولات جذرية في هذه التجربة الشعرية الغنية.