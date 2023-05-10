معرض يكشف دور المال في إلهام الفنانين

ويسعى المعرض، الذي يستمر حتى شهر سبتمبر المقبل، ويتضمن لوحات ومنحوتات وصورًا فوتوغرافية وقطعًا نقدية، إلى إثبات حقيقة مؤداها أن المال شكّل دائمًا مصدر إلهام للفنانين، وعامل تأثير على ممارساتهم الإبداعية.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن المحافظ والمؤرخ في الفن جان-ميشل بوهور ومفوض المعرض قوله: "إن هناك فترة طويلة جدًّا تلقى فيها الفنانون تعويضات بسيطة كفنانين فقط".

وأضاف أن مسألة المال ظلت، في العصور القديمة ولغاية القرون الوسطى، مجرد مسألة تعويض لعمل الفنان.

وأشار إلى أن الوضع بدأ يختلف في القرن التاسع عشر مع تغيّر قيمة العمل الفني في الوقت الذي تدحرج فيه الاقتصاد العام، وأخذ يدور كثيرًا حول الاقتصاد المالي، حيث شهد هذا القرن بزوغ الرأسمالية المالية، وأدرك الفنانون أنهم باتوا جزءًا من النظام الاقتصادي.