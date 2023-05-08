معرض عن أعمال بيكاسو النحتية في إسبانيا

ستكون منحوتات بابلو بيكاسو، التي تشكّل جانباً أقل شهرة من أعمال الرسّام، محور معرض يفتتح الثلاثاء في متحف بيكاسو في مدينة ملقة الإسبانية، في إطار فعاليات الذكرى الخمسين لوفاته.

وسيستمر معرض "بيكاسو نحاتاً. المادة والجسد" ("Picasso escultor. Materia y cuerpo")، الذي يضم 61 منحوتة نفذها مبدع الأسلوب التكعيبي بين عامَي 1909 و1964، إلى العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل، في هذا المتحف الكائن في مسقطه بإقليم الأندلس (جنوب إسبانيا).

وأوضحت المديرة السابقة لمتحف بيكاسو في ملقة والقيمة على المعرض كارمن خيمينيث، خلال مؤتمر صحافي الإثنين، أنه "أول معرض فردي مخصص حصراً لمنحوتات بيكاسو" على الإطلاق في إسبانيا.