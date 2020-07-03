رغم انتشار "كورونا".. الأوبرا المصرية تنظم 40 حفلا فنيا بداية من 9 يوليو

أعلنت وزارة الثقافة المصرية، اليوم الجمعة، عن استئناف نشاطها الفني بتنظيم 40 حفلًا في مسارح الأوبرا خلال صيف 2020، وذلك رغم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار بيان للوزارة إلى أنه سيكون هناك 40 حفلًا متنوعًا في المسارح المفتوحة التي تقرر إنشاؤها والعمل بها خلال فترة الصيف، بداية من 9 تموز/ يوليو الجاري.

ولفت إلى ”أن الحفلات يشارك فيها كوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، منهم الفنان محمد منير، والموسيقار عمر خيرت، والمطرب علي الحجار، والفنان مدحت صالح“.

وتابع البيان، ”كما يشارك أيضًا أوركسترا القاهرة السيمفوني رائد موسيقي الجاز يحيى خليل، النفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز ، المنشدان وائل الفشني- الشيخ ايهاب يونس، بغدادي بيج باند، فرسان الشرق للتراث ( عرض ريا وسكينة )، وغيرها“.