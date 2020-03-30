مصير مجهول لدراما رمضان في تونس

تسبّب تفشي فيروس ”كورونا“ والإجراءات الوقائية المتخذة في تونس بتعليق تصوير معظم مسلسلات دراما رمضان، التي كان من المقرّر عرضها خلال شهر رمضان على القنوات التلفزيونية، ما يمثّل سابقة في تاريخ الدراما التلفزيونية التونسية.

وقبل ثلاثة أسابيع من دخول شهر رمضان، لا يزال مصير الأعمال الدرامية التلفزيونية مجهولا بعد توقّف كامل عمليات التصوير، امتثالا لقرار الدولة التونسية بضرورة الالتزام بالحجر الصحي العام والشامل في البلاد.

وقد يؤدي هذا التعليق الإجباري إلى عدم إنتاج المسلسلات في الموسم الرمضاني الحالي، أو خروج هذه الأعمال كليا من السباق الرمضاني لهذا العام، لا سيما أن عددا كبيرا من الأعمال الدرامية التلفزيونية لم يتم الانتهاء من تصويرها إلى حد الآن.

وقال المخرج التونسي يسري بوعصيدة في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“: إن سلامة فريق مسلسل ”الفرقة 27“ أهم من التصوير رغم الخسائر المالية الناجمة عن هذا التعليق، مضيفا: ”نحن على يقين بأن إدارة القناة الوطنية (الرسمية) لن تدّخر جهدا لمساعدتنا على تجاوز هذه المحنة والقوة القاهرة، ليكون المسلسل جاهزا في الوقت المتفق عليه بعد نهاية الحجر الصحي العام“.

بدوره، أكد الممثل التونسي أمير الدريدي في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“ أن الوضع صعب خلال هذه الفترة، وأن مصير استكمال تصوير المسلسلات الرمضانية لا يزال مجهولا، في ظل استمرار تفشي فيروس ”كورونا“.

وعبر الدريدي عن استغرابه من عدم تدخل وزارة الثقافة لحلّ هذه الأزمة، مردفا القول: ”لم يقدم لنا أي طرف من وزارة الثقافة وعلى رأسهم وزيرة الثقافة شيراز العتيري أي توضيح بخصوص هذه المسألة العالقة، وما إذا سيتم استئناف التصوير بعد الرابع من شهر أبريل/نيسان القادم (بعد نهاية فترة الحجر الصحي) من عدمه“.

وفي السياق ذاته، قال الممثل التونسي الشاب محمد علي التونسي لـ ”إرم نيوز“: إنه ”بالرغم من الخسائر المالية الضخمة التي مررنا بها بعد تعليق التصوير سنتجاوز وباء ”كورونا“، خاصة بعد امتثالنا للحجر الصحي الشامل ولقرارات الدولة، وسنستأنف التصوير ويتم عرضه في شهر رمضان“، وفق تعبيره.

من جانبه، نشر مخرج مسلسل ”النوبة 2“ عبد الحميد بوشناق فيديو على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قال فيه إنه من الصعب مواصلة تصوير المسلسل وذلك لتفاقم انتشار الفيروس.

وأضاف قائلا: ”قررنا إيقاف التصوير لضمان حماية جميع أعضاء فريق ”النوبة 2″ وحماية لعائلاتنا وأصدقائنا و جيراننا وأي شخص يعيش في هذا البلد، الذي سيواجه هذا الكابوس الذي سينتهي قريبا… إن مع العسر يسرا“.

وباستثناء المسلسل الرمضاني التونسي ”ڨلب الذئب“ الذي تم إنهاء تصويره منذ أكثر من شهر، والذي سيعرض على القناة التونسية الخاصة ”الحوار التونسي“، لا يزال مصير السباق الدرامي لهذا العام غامضا خاصة مع سرعة انتشار وباء ”كورونا“، والتدابير الاستثنائية التي اتخذتها السلطات التونسية للحد من تفاقم الفيروس.