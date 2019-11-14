حمدان بن محمد.. ”فزاع“ الفروسية والقوافي (فيديو)

لم تمنعه مسؤوليات ولاية عهد دبي التي تسلمها مطلع فبراير/شباط 2008، من الاحتفاظ بهواياته الأثيرة، أو لقبه المحبب ”فزاع“.

اليوم، أطفأ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم شمعته الـ37، وما زال منذ تسميته وليًا للعهد محتفظًا بظهور شبه يومي في ميادين المسؤولية العامة، وكذلك في التحديات الرياضية، وفي ساحات الشعر النبطي الذي عشقه منذ الصغر.

حمدان بن محمد هو الابن الثاني للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، ووالدته الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

عُرف عن ولي عهد دبي قربه الشديد وملازمته لوالده الشيخ محمد بن راشد خلال جولاته وزياراته ولقاءاته الخاصة والرسمية، محليًا وخارجيًا.

تلقى الشيخ حمدان دراسته الثانوية في مدرسة راشد الخاصة للبنين بدبي، ثم تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا في 2001، كما حصل على عدد من الدورات التدريبية الاقتصادية المتخصصة في كلية لندن للاقتصاد وكلية دبي للإدارة الحكومية.

وفي مايو الماضي، دخل الشيخ حمدان بن محمد القفص الذهبي، وتزوج الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم.

عمل الشيخ حمدان بن محمد على إطلاق العديد من المبادرات والمراسيم والقرارات والتوجيهات؛ لتطوير الأفكار والحلول المبتكرة في دبي، وتعزيز الخدمات الحكومية والبنية التحتية.

كما عُرف عنه مشاركته الفعالة في المناسبات الوطنية والاجتماعية، وحرصه على المحافظة على التراث الإماراتي.

قبل أيام، وفي تزامن لافت بين شواغل رجل الدولة واهتمامات الشاعر، نشر ولي عهد دبي على حسابه الرسمي بموقع إنستغرام قصيدة شعرية جديدة بعنوان ”بينك وبينه“، ثم قال خلال اجتماع رسمي في سياق حديثه عن منظومة التميز الحكومي: ”إننا في دبي لا ننتظر المستقبل، بل نصنعه“.