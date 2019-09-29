انتخاب الشاعرة الإماراتية الهنوف محمد نائبًا لأمين عام ”الكتاب والأدباء العرب“

انتخبت رئيسة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بالإنابة، الشاعرة والأديبة الهنوف محمد، نائبًا للأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب.

جاء ذلك بعد اجتماع لاتحاد الكتاب العرب في القاهرة، أمس السبت، اختير فيه الدكتور علاء عبدالهادي، أمينًا عامًا لاتحاد الكتاب العرب، خلفًا للشاعر حبيب الصايغ، الذي رحل في أغسطس/ آب الماضي.

وأشار الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، إلى أن الهنوف هي أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب.

وكتب عبدالله على حسابه في تويتر، إن الهنوف محمد ”أول أمرأة عربية تتولى هذا المنصب الثقافي والنقابي العربي الرفيع، مبروك لها وللإمارات وللمرأة العربية عمومًا“.