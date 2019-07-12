تونس.. مهرجان قرطاج يفتتح فعالياته بعرض ”بحيرة البجع“

افتتحت الدورة الـ55 لمهرجان قرطاج الدولي، فعالياتها مساء الخميس بعرض ”بحيرة البجع“ للروسي بيتور إليتش تشايكوفسكي، وذلك على المسرح الروماني بتونس، الخميس، وسط أجواء تعبق بالموسيقى الرومانسية الكلاسيكية.

ويعد باليه ”بحيرة البجع“ أحد روائع الموسيقار الروسي تشايكوفسكي التي ألفها عام 1887 وكتب كلماتها بالروسية المؤلفان في بي بيغتشين، وفاستلي جلتزر، وقام بتصميم رقصات الباليه ماريوس بيتيبا وقدمت لأول مرة على مسرح البولشوي بموسكو.

وتشهد الدورة الحالية عددًا من العروض الكبرى، من أهمها المسرحية الغنائية ”ملوك الطوائف“ لمنصور الرحباني، إضافة إلى عرضي باليه من اليابان والصين.

كما يقدم المهرجان عرضين آخرين للباليه، الأول من اليابان في 12 يوليو/ تموز، والآخر من الصين في الخامس من أغسطس/ آب.

وسيكون للأطفال حصتهم في المهرجان مع عرض ”طارق العربي طرقان وأبناؤه“، الذي يستحضر فيه أجيال الثمانينيات والتسعينيات أجمل الأغاني الكرتونية، وعرض ”سندريلا“ في 8 أغسطس/ آب.

ويشارك عدد من نجوم الفن العرب في الدورة الجديدة، أبرزهم: كارول سماحة، وفايا يونان، ونور مهنا، وراغب علامة، وعاصي الحلاني.

ومن تونس يحيي عدنان الشواشي حفلا غنائيا لأول مرة منذ 20 عاما في حفل يقام 24 يوليو / تموز، كما يشارك المطرب لطفي بوشناق يوم 28 يوليو تموز، وألفة بن رمضان، ولطيفة التونسية، إضافة إلى حفل الفنان صابر الرباعي الذي يحيي حفل ختام المهرجان.

وقال مدير المهرجان مختار الرصاع في مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا إن برنامج الدورة الجديدة يشمل 32 عرضًا تشمل جميع الفنون الموسيقية والغنائية والمسرحية.

وعلى مستوى العروض المسرحية يقدم المهرجان يومي 15 و16 يوليو تموز النسخة الثانية من المسرحية الغنائية اللبنانية (ملوك الطوائف) لمنصور الرحباني من إخراج مروان الرحباني وبطولة هبة طوجي وغسان صليبا.