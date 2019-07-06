عقب أنباء عن إلغاء مشاركتها.. لطيفة التونسية تغني في مهرجان قرطاج الدولي

أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان قرطاج الدولي، الجمعة، أنه تمت برمجة حفل للفنانة التونسية لطيفة في المهرجان، حيث ستلتقي الجمهور بعد غياب طويل، وذلك عقب لغط أثير خلال الساعات الماضية حول إلغاء مشاركتها.

ونشرت إدارة المهرجان عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك”، صورة للفنانة التونسية لطيفة، وعلقت قائلة، مرحبًا بالنجمة التونسية لطيفة في مهرجان قرطاج، يوم 19 يوليو/تموز 2019 في المسرح الروماني بقرطاج“.

جاء ذلك، في أعقاب غضب لطيفة من إلغاء حفلين لها كانا مبرمجين في مهرجاني بنزرت الدولي وصفاقس بطريقة مفاجئة، حيث اتهمت أطراف لم تسمّها بالوقوف وراء استبعادها من المهرجانات التونسية وطالبت وزير الثقافة التونسي بتقديم توضيح بخصوص الأمر.

وقال مصدر من داخل مهرجان قرطاج الدولي في تصريح لـ ‘إرم نيوز“، إن ”برمجة حفل فني للطيفة تم خلال اللحظات الأخيرة وبأمر من وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين“، مضيفًا أن ”لطيفة فنانة تونسية ناجحة ولا يمكن استبعادها من المهرجانات التونسية، خصوصًا وأن لها قاعدة جماهيرية هامة، مشيرًا في ذات السياق إلى أن ما حصل مع لطيفة سوء تفاهم وتمّ حله.

وفي وقت سابق، أعلنت لطيفة التونسية عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، أنها فوجئت بإلغاء حفليها في مهرجاني بنزرت الدولي وصفاقس دون سبب مقنع، مشيرة إلى أن هناك حملة ضدها لمنعها من الغناء في تونس.

وفي حديثه مع ”إرم نيوز“، أرجع مدير مهرجان بنزرت الدولي أحمد الطريفي سبب إلغاء حفل الفنانة لطيفة إلى ”الوضعية المادية للمهرجان“، مبينًا أن ”إدارة المهرجان قامت منذ انطلاقها في التحضير لبرامجها، بالاتصال بعدد كبير من الفنانين، بينهم الفنانة التونسية لطيفة؛ لمعرفة أهم طلباتهم والتزاماتهم المهنية، ومن ثمّ قامت اللجنة بدراسة هذه المعطيات وقررت عدم التعاقد مع عدد من الفنانين“.

بدورها، قالت إدارة مهرجان صفاقس، إنها قامت بإلغاء حفل لطيفة التونسية بعد تراجع وزارة الثقافة عن دعم الحفل، وهو ما يعني أن الإدارة لا يمكنها دفع المستحقات المالية للنجمة التونسية.