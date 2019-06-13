المغربي يونس مجاهد أول عربي يرأس الفيدرالية الدولية للصحفيين

انتخب الصحفي المغربي يونس مجاهد، يوم الخميس، رئيسًا للفيدرالية الدولية للصحفيين، متفوقًا على منافسه الكندي بـ 200 صوت مقابل 112، مع إلغاء صوت وغياب 3 عن عملية التصويت.

وشغل مجاهد منصب نائب الفيدرالية الدولية في الولاية السابقة، واليوم انتخب على رأسها خلفًا لفيلي ليروث البلجيكي، كأول عربي وإفريقي يشغل هذا المنصب.

وحظي المرشح المغربي بدعم من العرب والأفارقة المشاركين في المؤتمر الذي تستضيفه تونس، وحضره 300 مشارك يمثلون 187 نقابة وجمعية من 140 دولة.

ويونس مجاهد من الأقلام المعروفة في المغرب، وشغل منصب رئيس المجلس الوطني للصحافة، والأمين العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.