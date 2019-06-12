المغرب.. وزارة التعليم توقف أساتذة جامعيين لتضامنهم مع طلبة الطب

أوقفت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، في المغرب، ثلاثة أساتذة جامعيين في كليات الطب، في كل من الدار البيضاء ومراكش وأغادير.

الأساتذة أعلنوا تضامنهم مع قضية طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان الذين يخوضون إضرابًا عن الدراسة والتداريب منذ أزيد من 10 أسابيع.

ويأتي قرار توقيف الأساتذة بعد إعلان تضامنهم من نضالات الطلبة الأطباء الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الدراسة، والتداريب الاستشفائية وقاطعوا الامتحانات، وهو ما يهدد بسنة بيضاء؛ فيما أعلن أساتذة الطب والصيدلة في عدد من كليات الطب والصيدلة بالمغرب عن مقاطعتهم لامتحانات الدورة الربيعية التي أعلنت وزارتا التعليم العالي ووزارة الصحة عن تنظيمها يوم 10 يونيو/ حزيران الجاري.

وبررت وزارة التعليم العالي قرارها بتوقيف الأساتذة الثلاث عن العمل مع إيقاف أجرتهم بسبب إخلالهم بالالتزامات المهنية وقوانين النظام الأساسي للوظيفة العمومية بالمغرب.

وجاء في مراسلات رسمية وجهتها الوزارة للأساتذة الموقوفين: ”نظرا لإخلالكم بالتزاماتكم المهنية، فقد تقرر توقيفكم عن العمل من تاريخه مع إيقاف أجرتكم باستثناء التعويضات العائلية، وسيعرض ملفكم على المجلس التأديبي للبت فيه حسب المسطرة الجاري بها العمل“.