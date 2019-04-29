انتخاب الموريتاني محمد ولد أعمر مديرًا عامًا لمنظمة ”ألسكو“ 

فاز مرشح موريتانيا الدكتور محمد ولد أعمر اليوم الإثنين بمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ”الألكسو“، وذلك في ختام أشغال المؤتمر العام السابع الاستثنائي للمنظمة الذي بدأ اليوم بنواكشوط.

وتم اختيار الدكتور ولد أعمر لهذا المنصب بعد منافسة من مرشح تونس، وذلك بعد انسحاب السعودية أمس لصالح المرشح الموريتاني، وانسحاب العراق والسودان قبل ذلك.

ونال مرشح موريتانيا ثقة أغلبية الدول العربية المشاركة في الجمعية العمومية الاستثنائية التي احتضنتها نواكشوط، حيث حصل على دعم 15 دولة، فيما صوتت 5 دول لمرشح تونس.

وجاء انعقاد المؤتمر بعد أن احتضنت نواكشوط اجتماعًا للمجلس التنفيذي للمنظمة خلال اليومين الماضيين، ناقش التقارير المالية والإدارية المتعلقة بتسيير المنظمة خلال العامين الماضيين، ووضع خطة المنظمة في السنوات المقبلة.

وترشح موريتانيا للمرة الثانية الدكتور محمد ولد أعمر لمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ”الألسكو“، حيث سبق أن نافست على نفس المنصب عام 2017، ولكن فاز مرشح الكويت آنذاك هلال الحربي.

وسبق لولد أعمر أن تولى عدة مناصب في الحكومة الموريتانية منها منصب وزير الثقافة، ومنصب وزير التعليم قبل عدة سنوات، بالإضافة لرئاسته جامعة ”العيون“ شرقي البلاد، ويشغل حاليًا منصب مستشار بالرئاسة الموريتانية.

وهو أستاذ جامعي منذ التسعينات، يحمل شهادة دكتوراه دولة في الاقتصاد من جامعة وهران في الجزائر بتقدير ”مشرف جدًا“، إضافة لشهادة دكتوراه السلك الثالث في الاقتصاد من القاهرة بتقدير ”ممتاز“.

وقامت موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة بطلب دعم معظم الدول العربية للفوز بإدارة منظمة ”الأليسكو“، وأوفدت وزيريْ الثقافة والخارجية إلى دول المغرب العربي، والسودان ومصر، وبعض الدول الخليجية والآسيوية من أجل حشد الدعم لمرشحها.