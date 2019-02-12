بينهم منى المنصوري.. تكريم أفضل 25 شخصية مؤثرة في الوطن العربي (فيديو إرم)

كرّمت مجلة الدبلوماسية العربية 25 شخصية مؤثرة في العالم العربي، من بينهم مصممة الأزياء العالمية الإماراتية منى المنصوري، والفنانة المصرية صفية العمري، بالنظر إلى جهودهم في المحيط العربي.

حضر حفل التكريم، الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس الاثنين، عدد من نجوم المجتمع والفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة في الوطن العربي.

وتضمنت أسماء المكرمين ”مصممة الأزياء منى المنصوري، والممثلة صفية العمري، ونقيب علماء مصر الدكتور سيد عبدالستار، ومن السعودية أمل إلياس، ومن عُمان الشيخة بسمة، وراندا العميري من الأردن“.

وعبر المشاركون من مختلف الدول عن فخرهم بمثل هذه التكريمات التي تحفزهم على بذل مزيد من الجهد لتقديم الأفضل مستقبلًا.