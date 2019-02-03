منى المنصوري: فنانات العرب على السجادة الحمراء “فشل ذريع” (فيديو إرم)

<img class="y-img mg-fluid w-100" src="https://cache.eremnews.com/wp-content/uploads/2019/02/Untitled-2.jpg" /> <meta itemprop="url" content="https://cache.eremnews.com/wp-content/uploads/2019/02/Untitled-2.jpg" /> <meta itemprop="width" content="694" /> <meta itemprop="height" content="315" />

انتقدت مصممة الأزياء العالمية الإماراتية منى المنصوري، الفساتين التي تظهر بها الفنانات في المهرجانات الفنية، والتي وصفتها بـ”مهرجانات العُري”، لافتة إلى أن 90% من الفنانات فشلن في ظهورهن على السجادة الحمراء.

وعن أفضل الإطلالات التي ظهرت بها الفنانات قالت المنصوري في لقاء مع “إرم نيوز”، إنّ الفنانة دينا الشربيني هي صاحبة أفضل الإطلالات التي ظهرت مؤخرًا، على عكس رأي البعض، بالنظر إلى بساطة الفستان وتميزه.

وتابعت: “بعض الفنانات يرتدين أزياء كأنهن ذاهبات إلى حمام سباحة وليس إلى مهرجان فني يعبر عن الدولة”، مشددة على ضرورة وضع معايير من قبل إدارة المهرجان لضبط مشاركة الفنانات في هذه الفعاليات.

وتحدثت المنصوري عن التحضيرات التي تعكف عليها حاليًا، حيث تحضر لعرض أزياء ضخم في أبو ظبي على مستوى رفيع، ثم تكريم أوسكار رائدات في المغرب مع عرض مصغر، وبعدها عرض أزياء كبير آخر في أبو ظبي، ثم أسبوع الموضة العالمي، عندما تكون رئيسة لجنة التحكيم.