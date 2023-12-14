16 متنافسًا في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2024

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية عن الروايات المرشحة للقائمة الطويلة بدورتها للعام 2024، التي تبلغ قيمة جائزتها 50 ألف دولار أمريكي، حيث تتضمن القائمة 16 رواية.

ترشحت للجائزة في هذه الدورة 133 رواية، صدرت، في الفترة بين تموز/ يوليو 2022 وحزيران /يونيو 2023، وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكوّنة من 5 أعضاء، برئاسة الكاتب السوري نبيل سليمان، وعضوية كل من: فرانتيشيك أوندراش، أكاديمي من الجمهورية التشيكية، وحمور زيادة، كاتب وصحفي سوداني، ومحمد شعير، ناقد وصحفي مصري، وسونيا نمر، كاتبة وباحثة وأكاديمية فلسطينية.

وشهدت الدورة الحالية من الجائزة ترشيح كتّاب إلى القائمة الطويلة وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة سابقًا، وهم رجاء عالم التي فازت بالجائزة مناصفة، في العام 2011، ومحمد عبد النبي (القائمة الطويلة 2013 والقائمة القصيرة 2016)، ورشيد الضعيف (القائمة الطويلة العام 2012)، وأمين الزاوي (القائمة الطويلة في 2013 و2018)، والذي كان عضوًا في لجنة التحكيم في العام 2020.