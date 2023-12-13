المغربية سلمى المومني تحصل على جائزة "فرانس كولتور" الطالبية للرواية

مُنحت جائزة "فرانس كولتور" الطالبية للرواية، اليوم الأربعاء، للمغربية سلمى المومني التي لم تتجاوز الرابعة والعشرين وبرزت في مطلع الموسم الأدبي الخريفي الحالي.

وفازت المومني بهذه الجائزة عن روايتها الأولى "وداعًا طنجة"، الصادرة عن دار "غراسيه" للنشر.

وفي هذه القصة، تواجه الراوية، وهي شابة أُجبرت على مغادرة هذه المدينة المغربية والانتقال إلى ليون الفرنسية، محنة توزيع صور حميمة لها رغمًا عن إرادتها.

وتتحدر سلمى المومني من طنجة، وانتقلت إلى فرنسا لدراسة الأدب، وتقيم حاليًّا في باريس.

وكانت المومني قاب قوسين أو أدنى من نيل جائزة "ميديسيس"، إذ حصلت على 4 من أصوات أعضاء لجنة التحكيم في التصويت النهائي في الـ9 من تشرين الثاني/نوفمبر، بينما نال الكندي كيفن لامبير ستة عن روايته ("ليدُم فرحنا").