الروائية ماريس كونديه تفوز بجائزة بديلة لنوبل للآداب‎

فازت الروائية ماريس كونديه من منطقة غوادلوب الفرنسية، الواقعة في البحر الكاريبي، بجائزة الأكاديمية الجديدة للآداب التي نشأت بعد قرار الأكاديمية السويدية تأجيل جائزة نوبل للآداب، على وقع فضيحة اغتصاب.

وأوضحت الأكاديمية أن كونديه “تصف في أعمالها ويلات الاستعمار وفوضى ما بعد الاستعمار بلغة دقيقة وقوية”.

وتأجل منح جائزة نوبل للآداب، بسبب الجدل الدائر حول زوج إحدى أعضاء الأكاديمية السويدية الذي حكم عليه هذا الشهر بالسجن عامين بتهمة الاغتصاب، لكنه نفى التهم المنسوبة إليه وطعن في الحكم.

ويعتبر التأجيل الأول منذ عقود، حيث لم تتضمن جوائز نوبل هذا العام جائزة الآداب بعد أن عجزت الجهة المانحة للجائزة، وهي الأكاديمية السويدية، عن اختيار فائز بسبب خلافات شديدة وانشقاقات داخلها.

لكن أكثر من مئة شخصية ثقافية سويدية أسست الأكاديمية الجديدة هذا العام ردًّا على الفضيحة وتأجيل نوبل للآداب.