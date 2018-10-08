نوردهاوس ورومر يفوزان بجائزة نوبل في الاقتصاد

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منح جائزة نوبل في الاقتصاد، البالغة قيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية (مليون دولار)، بدأ في 1968، وهي ليست من الجوائز الخمس الأصلية.