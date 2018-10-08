نوردهاوس ورومر يفوزان بجائزة نوبل في الاقتصاد

مُنحت جائزة نوبل للاقتصاد 2018 إلى الأمريكيين وليام نوردهاوس وبول رومر؛ تكريمًا لأعمالهما في مواءمة متطلبات الابتكار، ومكافحة الاحتباس الحراري مع النمو الاقتصادي العالمي.
وأعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم، في بيان لها، أن نوردهاوس الأستاذ في جامعة يال، ورومر من جامعة سترن للأعمال في نيويورك، “طورا منهجيات تعالج تحديات تعتبر بين الأكثر أهمية في عصرنا، المواءمة بين النمو الدائم على المدى الطويل بالاقتصاد العالمي ورفاه سكان العالم”.
وبدأ منح جائزة نوبل في الاقتصاد، البالغة قيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية (مليون دولار)، في 1968، وهي ليست من الجوائز الخمس الأصلية التي نصت عليها وصية رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في 1895.