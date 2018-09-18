وفاة الفيلسوف الفرنسي بول فيريليو عن 86 عامًا

المصدر: أ ف ب

تسببت نوبة قلبية بوفاة الفيلسوف الفرنسي بول فيريليو عن عمر 86 عامًا، بحسب ما أعلنت ابنته صوفي فيريليو، الثلاثاء.

وقالت ابنته، في بيان: “توفي بول فيريليو بنوبة قلبية في العاشر من أيلول/سبتمبر 2018، ووفقًا لتمنياته جرت مراسم تشييعه في أجواء مصغّرة، في السابع عشر من أيلول/سبتمبر”.

وأضافت: “قبل أيام من وفاته، كان يعمل مع جاك أرنول على مقال، وكان يفكّر مع تلميذته المهندسة هلا وردة بمعرض جديد”.

ولد بول فيريليو في باريس عام 1932، وطبعت الحرب آثارها فيه وخصوصًا قصف نانت في العام 1943.

وشغل فيريليو منصب المدير السابق للمعهد الخاص للهندسة المعمارية.

وبول فيريليو فيلسوف ومعماري وكاتب وناشط، تميّز على طول مسيرته بالفكر الحرّ والرؤية الثاقبة، وفي الثمانينيات انخرط في نضال دفاعًا عن المشرّدين والمهمّشين، وعمل في اللجنة العليا للإسكان.