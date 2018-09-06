أبو نواس يفقد أصابع تمثاله في بغداد (صور)

أقدم مجهولون على قطع أصابع تمثال الشاعر العربي الشهير في العهد العباسي أبو نواس، المنتصب على نهر دجلة في العاصمة العراقية بغداد.

وأظهرت صور بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يد التمثال وهي مقطوعة الأصابع، حيث صنع التمثال من مادة النحاس التي يتاجر بها الكثير من الباعة المتجولين في مختلف مناطق العراق.

وبحسب الصور فإن المجهولين قطعوا أربع أصابع من يد التمثال الذي ينتصب في الشارع المسمى باسم “أبي نواس” وسط بغداد.

وتعرض التمثال إلى عملية تخريب عام 2015 حيث أزيلت أبيات شعرية كانت منحوتة على قاعدته، وقامت أمانة بغداد بتأهيله من جديد.

ويمثل الحفاظ على الساحات العامة والنصب والتماثيل والحدائق والمتنزهات مأزقًا للجهات المختصة، إذ يقوم مجهولون على الدوام بسرقة محتويات تلك الحدائق أو النصب، في ظل انعدام وسائل المراقبة الحديثة.

ويعتبر هذا الشارع أحد أهم مناطق السهر والسمر بسبب انتشار المقاهي على شاطئ نهر دجلة، حيث تقدم وجبة العشاء التقليدية من السمك المشوي (المسكوف) على الطريقة العراقية، مع وجبات أخرى تقليدية.