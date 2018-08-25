أفئدة من الناس.. فيلم جديد من دون نص يحكي قصة الحجاج بملامح وجوههم (فيديو)

عرضت شركة إنتاج سعودية جديدة أول أفلامها الوثائقية ليكون عن المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، وحجاج بيت الله الحرام فيها، وليستقطب نسب مشاهدة عالية رغم عدم اعتماده على النص والاكتفاء بالموسيقى المصاحبة للصورة.

ويحمل الفيلم اسم “أفئدة من الناس”، في إشارة إلى حجاج بيت الله الحرام، وهو من إنتاج شركة “ثمانية”، فيما قام بتصويره وإخراجه، الشاب سعد طحيطح معتمدًا على فريق عمل محدود في إنجاز الفيلم.

وخلال نحو 12 دقيقة هي مدة الفيلم، يعتمد الشاب السعودي القادم من جنوب المملكة على كاميرا قريبة من وجوه ضيوف الرحمن، في محاولة منه كما يقول لاستنطاق الحشود البيضاء.

ويروي الفيلم بالصورة والموسيقى المصاحبة، رحلة الحج منذ القدوم للمشاعر وحتى وداع المدينة المقدسة التي استقطبت هذا العام نحو 2.4 مليون حاج وحاجة من مختلف دول العالم.

ويقول مخرج الفيلم ومصوره في تعريفه لـ “أفئدة من الناس”: “حاولتُ فيه (الفيلم) استنطاق الحشود البيضاء، والجبال الصمّاء، وتعقّبتُ دموع الخاشعين، وجباه الساجدين”.

بالتعاون مع ثمانية مصوّرًا ومخرجًا للفلم الصامت "أفئدةً من الناس". حاولتُ فيه استنطاق الحشود البيضاء، والجبال الصمّاء، وتعقّبتُ دموع الخاشعين، وجباه الساجدين.@thmanyah #الحج https://t.co/UqrS858Fl8 pic.twitter.com/WiCgPlGFe9 — سـعـد طـحـيـطـح (@Saad_Tahaitah) August 24, 2018

ولم تمضِ 24 ساعة على نشر الفيلم في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى حقق آلاف المشاهدات على موقع “يوتيوب” فقط، فيما كانت باقي مواقع التواصل الاجتماعي التي تم تداول الفيلم فيها ساحة للتعليق عليه.

وتقول الشركة المنتجة في تعريفها لفيلمها الجديد: “موسم الحج، موسم البياض الممتد في كل المساحات، البياض الذي لا يحتمل الأسرار، لكن البياض في الحجّ يخبّئ الكثير، ومن خبايا هذه الزوايا نستنطق الصوامت الصمّاء، ونستكتب العيون العجماء بالدموع السواجم”.

ورغم تجربة الفيلم الفريدة من خلال اعتماده على الصورة فقط دون أي نص محكيّ أو مكتوب مرافق لها، حضرت الانتقادات للموسيقى المرافقة لكونها غير ملائمة لمحتوى الفيلم أو حزينة، بينما يحكي الفيلم قصة خشوع إنسانية على حد وصف البعض.

وينضم “أفئدة من الناس” لأفلام أخرى كثيرة تم إنتاجها عن المدينة المقدسة وحرمها المكي وكعبتها المشرفة وضيوفها الذين لا يغيبون عنها على مدار الزمن، معتمدًا على الصورة التي ميّزته عن الإنتاجات الأخرى إلى حد كبير.