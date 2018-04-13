“كارل ماركس” يعود لمسقط رأسه في ذكرى ميلاده الـ 200‎ (فيديو)

استقبلت مدينة ترير في ألمانيا، يوم الجمعة، تمثالًا برونزيًا طوله 4.4 متر، للفيلسوف كارل ماركس، وهو هدية من الصين إلى ألمانيا بمناسبة مرور قرنين على مولده.

وتم وضع تمثال مؤسس المادية الجدلية والفكر الاشتراكي على قاعدته أمام منزل عائلة ماركس، وسط المدينة التي ولد فيها، وتمت تغطيته بغلاف.

وسيتم الكشف عنه للعموم يوم 5 مايو/آيار المقبل، في إطار الاحتفال بذكرى ميلاده، وقد أصبح ارتفاعه 5.5 متر بعد وضعه على قاعدته.

كارل ماركس الذي غيّرت أفكاره شكل العالم خلال القرن الماضي، عاش بين 8 مايو/آيار 1818 و14 مارس/آذار 1883، وربط تطور المجتمع بصراع الطبقات الاجتماعية، وأصبحت نظريته تسمى بالماركسية، وكانت وراء العديد من الثورات التي عاشها العالم خلال القرن العشرين، أبرزها الثورة البلشفية في روسيا سنة 1917.