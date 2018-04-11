لأول مرة.. ألمانيا تعيّن مفوضًا لقضايا “معاداة السامية”

قررت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، تعيين فيليكس كلاين “مفوضًا للحياة اليهودية في ألمانيا ومكافحة معاداة السامية”، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد حيث تصاعد الجدل حول “معاداة السامية”.

وكانت ألمانيا استحدثت، مطلع السنة الجارية، مفوضية لمكافحة معاداة السامية؛ بهدف كبح هذه الظاهرة التي شكلت الفكرة المركزية للحقبة النازية، وبدأت في السنوات الأخيرة تُطل من جديد.

ومن المقرر أن يباشر المفوض المعين مهامه مطلع شهر أيار / مايو المقبل.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر: إن “كلاين اهتم على نحو مكثف خلال السنوات الأخيرة بالحياة اليهودية في ألمانيا، ويتمتع بمكانة عالية بين المواطنين اليهود في ألمانيا وخارجها”.

وتعمل السلطات الألمانية في أكثر من اتجاه لمنع تفشي ظاهرة “معاداة السامية”، التي تتمتع بحساسية عالية في وجدان الألمان.

و”معاداة السامية”، في أحد أبسط تعاريفها، تعني “رفض اليهود ومعاداتهم”، وهي تعد جريمة يعاقب عليها القانون في الدساتير الألمانية التي تؤكد على “حرية العبادة”.

ويوجد في ألمانيا نحو 200 ألف يهودي.