الأقصر المصرية تحتضن موروثات ثقافية من السعودية وفلسطين

تقام العديد من الفعاليات الفنية والثقافية خلال شهر نوفمبر الجاري بمدينة الأقصر المصرية، ضمن فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017.

تبدأ فعاليات الأيام الثقافية السعودية في الأقصر المصرية، غدًا الأربعاء بافتتاح معرض فني للوحات يعبر عن التشكيل بالحرف العربي ويستمر لمدة ثلاثة أيام، ويضم أعمال الفنان سمير الدهام ومنها سوق العطارين وصياد السمك وبيوت شعبية، وأعمال الفنان سعد الملحم، بالإضافة إلى عرض فني موسيقي لفرقة “الأصالة” السعودية بقصر ثقافة الأقصر والذي يستمر حتى 23 نوفمبر.

وتعقد يوم 23 نوفمبر أيضًا محاضرة يتحدث فيها سعد الثنيان عن الموروث الشعبي السعودي وتأثيره في الثقافة العربية.

وتعرض مسرحية “قواعد العشق الأربعون” يوم 27 وحتى 29 نوفمبر بقصر ثقافة الأقصر، إلى جانب عرض فني لفرقة الحرية للفنون الشعبية، وفرقة التنورة التراثية بساحة أبو الحجاج.

كما تنظم أمسية رواد العواصم الثقافية العربية بندوة القدس لدولة فلسطين.