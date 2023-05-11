80 تحفة فنية بمعرض في جزيرة "بروكيرول" الفرنسية
يحتضن معرض بعنوان "الجزيرة الداخلية" قرابة 80 تحفة ما بين لوحات ومنحوتات تعانق عوالم خارجية، وتبحر بالزوار بين الواقع والخيال.
المعرض الذي تستضيفه جزيرة "بروكيرول" في البحر الأبيض المتوسط بجنوب فرنسا، يستمر حتى 5 نوفمبر القادم.
وتوحي المناظر بوجود أجسام ووضعيات مختلفة أشبه ما تكون بالأحلام، ما يجعل أعين المشاهد تتوه في سراب يظهر ويختفي من وقت لآخر، حيث يستكشف المعرض قسمًا كاملًا من الفن الذي ينفصل عن الواقع ليتيح غوصاً محموماً في عوالم داخلية.
وترسم التحف المشاركة في المعرض بواسطة نقاط متقطعة ملامح جزيرة داخلية يسد فيها كل زائر الفجوات على طريقته، إذ يسمح المعرض للزوار بمشاهدة العوالم الطافية خارج الجغرافيا والزمن المعهودين، والتي تحاول إظهار نفسها خارج وجودهم، ولكن المطاف ينتهي بها إلى مخاطبتهم بأفضل صيغة ممكنة.
وقال مفوض المعرض ومؤرخ الفن جان-ماري جالى إن جزيرة "بروكيرول" تستقبل في كل صيف عددًا كبيرًا من السيَّاح يهدد توازنها.
مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يكمن في تنظيم معرض للفن المعاصر قادر على جلب الزائر الذي لا يعرف بالضبط ماذا سيجد، وذلك ضمن مغامرة يكون هو بطلها نوعا ما.