80 تحفة فنية بمعرض في جزيرة "بروكيرول" الفرنسية

وتوحي المناظر بوجود أجسام ووضعيات مختلفة أشبه ما تكون بالأحلام، ما يجعل أعين المشاهد تتوه في سراب يظهر ويختفي من وقت لآخر، حيث يستكشف المعرض قسمًا كاملًا من الفن الذي ينفصل عن الواقع ليتيح غوصاً محموماً في عوالم داخلية.

وترسم التحف المشاركة في المعرض بواسطة نقاط متقطعة ملامح جزيرة داخلية يسد فيها كل زائر الفجوات على طريقته، إذ يسمح المعرض للزوار بمشاهدة العوالم الطافية خارج الجغرافيا والزمن المعهودين، والتي تحاول إظهار نفسها خارج وجودهم، ولكن المطاف ينتهي بها إلى مخاطبتهم بأفضل صيغة ممكنة.