ترتيب الدوري السعودي.. "هاتريك" كريستيانو رونالدو يقود النصر لإسقاط ضمك والتقدم للصدارة

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي للفوز على ضمك بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 18، قبل أن يضيف الثاني والثالث بقدميه اليسرى واليمنى، في الدقيقتين 23 و44.

وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن رونالدو بات أسرع لاعب يسجل 8 أهداف في تاريخ دوري المحترفين السعودي خلال 5 مباريات.

كما ذكرت أن النجم البرتغالي يعد أسرع لاعب ينجح في تسجيل ثلاثيتين "هاتريك" في تاريخ المسابقة.