ترتيب الدوري السعودي.. "هاتريك" كريستيانو رونالدو يقود النصر لإسقاط ضمك والتقدم للصدارة
قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي للفوز على ضمك بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم.
وسجل رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 18، قبل أن يضيف الثاني والثالث بقدميه اليسرى واليمنى، في الدقيقتين 23 و44.
وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن رونالدو بات أسرع لاعب يسجل 8 أهداف في تاريخ دوري المحترفين السعودي خلال 5 مباريات.
كما ذكرت أن النجم البرتغالي يعد أسرع لاعب ينجح في تسجيل ثلاثيتين "هاتريك" في تاريخ المسابقة.
وكان رونالدو سجل سوبر هاتريك، إذ وقّع على 4 أهداف أمام الفتح في الجولة 16 حيث قاد العالمي للفوز برباعية دون رد.
ورفع رونالدو رصيده الشخصي مع النصر في دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 8 أهداف، ليواصل زحفه نحو احتلال رأس القائمة التي يستحوذ عليها زميله تاليسكا برصيد 13 هدفا.
بهذه النتيجة، ارتقى النصر لصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43 نقطة، فيما توقف رصيد ضمك عند النقطة 22 في المركز السابع.
وفي وقت سابق اليوم، حقق الباطن فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بالتفوق 1-صفر على ضيفه الاتفاق.
وانتظر الباطن حتى الجولة 18 ليتذوق طعم الانتصار مستفيدا من هدف رينزو لوبيز قبل الاستراحة بأربع دقائق، حيث قابل تمريرة عرضية من الجانب الأيسر وأطلق تسديدة هائلة من داخل منطقة الجزاء.
وهذه أول مرة يخرج فيها الباطن بشباك نظيفة في الدوري منذ تعادله دون أهداف مع نادي الاتحاد في الجولة الأخيرة للموسم الماضي.
وأصبح رصيد الباطن ست نقاط لكنه بقي في المركز 16 والأخير وبفارق عشر نقاط عن منطقة الأمان، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 19 نقطة في المركز 12.