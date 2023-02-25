أهداف مباراة النصر وضمك.. كريستيانو رونالدو يسجل "هاتريك" (فيديو)

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بثلاثية رائعة لفريقه النصر السعودي، في شباك ضمك، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، بالجولة الـ18 للدوري السعودي لكرة القدم.

وجاء هدف رونالدو الأول مع الدقيقة 18 من ركلة جزاء.