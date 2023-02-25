أهداف مباراة النصر وضمك.. كريستيانو رونالدو يسجل "هاتريك" (فيديو)
تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بثلاثية رائعة لفريقه النصر السعودي، في شباك ضمك، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، بالجولة الـ18 للدوري السعودي لكرة القدم.
وجاء هدف رونالدو الأول مع الدقيقة 18 من ركلة جزاء.
وأضاف النجم البرتغالي الهدف الثاني مع الدقيقة 23 من الشوط الأول بتصويبة صاروخية بيسراه.
وجاء هدف رونالدو الثالث و"الهاتريك" في الدقيقة 44.
وهذا هو الظهور الرسمي السادس للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر، بعد 5 مباريات في الدوري ومباراة في كأس السوبر السعودي، وحتى الآن فاز في 4 مباريات وتعادل في أخرى وخسر واحدة.
وسجل رونالدو حتى الآن 8 أهداف وصنع هدفين.
ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن اتحاد جدة صاحب الصدارة.
أما نادي ضمك فيمتلك 22 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب البطولة المحلية.