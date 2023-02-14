رسميا.. السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يشترط على الدولة المستضيفة لمونديال الأندية دفع رسوم تبلغ قيمتها 25 مليون دولار، بالإضافة إلى تحمل تكاليف إقامة الفرق المشاركة والضيوف في المسابقة العالمية.

وبعد حصول السعودية على شرف استضافة مونديال الأندية، سيضمن هذا مشاركة فريق سعودي إما بطل الدوري أو بطل دوري أبطال آسيا إن كان سعوديًا.

ويسابق نادي النصر السعودي الزمن للتتويج بلقب الدوري السعودي، الذي سيمنحه قدمًا في بطولة كأس العالم للأندية بعد حصول السعودية على شرف استضافتها، لكن قد لا يحدث ذلك في حالة تتويج فريق سعودي آخر بلقب دوري أبطال آسيا.