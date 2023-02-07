تقرير: السعودية ستتقدم لاستضافة كأس العالم للأندية 2023
كشفت تقارير صحفية أن السعودية تعتزم التقدم رسمياً لاستضافة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة المقررة نهاية العام الجاري، التي يتوقع أن تكون آخر نسخة بشكلها الحالي المكون من 7 أندية.
ومن المقرر أن تنطلق، بحسب رئيس الفيفا السويسري جياني إنفانتينو، البطولة بشكلها الجديد عام 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 نادياً.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصدر مطلع في الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم تحدث مع "فيفا" بشأن الاستضافة التي ستكون نهاية عام 2023.
ولم يسبق للسعودية استضافة كأس العالم للأندية، فيما استضافتها البرازيل 2000، واليابان 2005 و2006 و2007 و2008 و2011 و2012 و2015 و2016، فيما استضافتها الإمارات 2009 و2010 و2017 و2018 و2021، ونظمها المغرب أعوام 2013 و2014 و2022، أما قطر فاستضافتها 2019 و2020.
وبحسب نظام مونديال الأندية يشارك بطل الدوري السعودي في حال لم يكن أي ناد سعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا، ويتاح لوصيف دوري أبطال آسيا المشاركة كما حدث للأهلي المصري الذي يشارك في البطولة الحالية بصفته وصيفاً لأبطال أفريقيا، وسط مشاركة الوداد المغربي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022.