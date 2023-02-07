تقرير: السعودية ستتقدم لاستضافة كأس العالم للأندية 2023

كشفت تقارير صحفية أن السعودية تعتزم التقدم رسمياً لاستضافة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة المقررة نهاية العام الجاري، التي يتوقع أن تكون آخر نسخة بشكلها الحالي المكون من 7 أندية.

ومن المقرر أن تنطلق، بحسب رئيس الفيفا السويسري جياني إنفانتينو، البطولة بشكلها الجديد عام 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 نادياً.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصدر مطلع في الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم تحدث مع "فيفا" بشأن الاستضافة التي ستكون نهاية عام 2023.