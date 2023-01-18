كريستيانو جونيور يظهر في تدريبات أكاديمية مهد (فيديو)

بدأ كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، تثبيت أقدامه بقوة مع فريقه الجديد في أكاديمية "مهد" الرياضية السعودية، وذلك لمواصلة مسيرته الكروية على مستوى أكاديميات الناشئين، بعد انتقاله رفقة والده إلى المملكة، بعد انضمام والده إلى صفوف "العالمي" حتى عام 2025.

وتم تداول عدة فيديوهات تظهر كريستيانو جونيور يسجل عدة أهداف خلال مواجهة أكاديمية مهد لنظيرتها الشعلة، مساء الثلاثاء.

وسجل نجل رونالدو هدفين، الأول من ركلة جزاء والثاني بقدمه اليسرى بطريقة مميزة، حيث احتفى به زملاؤه بشكل رائع.

وانتهى اللقاء الذي جمع الفريقين بفوز أكاديمية مهد بنتيجة (3-2).