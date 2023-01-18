كريستيانو جونيور يظهر في تدريبات أكاديمية مهد (فيديو)
بدأ كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، تثبيت أقدامه بقوة مع فريقه الجديد في أكاديمية "مهد" الرياضية السعودية، وذلك لمواصلة مسيرته الكروية على مستوى أكاديميات الناشئين، بعد انتقاله رفقة والده إلى المملكة، بعد انضمام والده إلى صفوف "العالمي" حتى عام 2025.
وتم تداول عدة فيديوهات تظهر كريستيانو جونيور يسجل عدة أهداف خلال مواجهة أكاديمية مهد لنظيرتها الشعلة، مساء الثلاثاء.
وسجل نجل رونالدو هدفين، الأول من ركلة جزاء والثاني بقدمه اليسرى بطريقة مميزة، حيث احتفى به زملاؤه بشكل رائع.
وانتهى اللقاء الذي جمع الفريقين بفوز أكاديمية مهد بنتيجة (3-2).
وتعد "مهد" الرياضية أكاديمية سعودية تهدف إلى اكتشاف المواهب وتطويرها، وهو مشروع وطني يكتشف ويطور المواهب في جميع المناطق والمدن ضمن الألعاب الفردية والجماعية، بدءاً من سن 6 سنوات، عبر بناء منظومة رياضية متكاملة طويلة المدى على مدار 10 سنوات.
ويحلم كريستيانو جونيور بالسير على خطى والده رونالدو، بالنجاح في ملاعب كرة القدم وصناعة تاريخ كروي خاص بنفسه، مع لعبه في كبرى الأكاديميات الكروية بالقارة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، حين لعب من قبل في صفوف أكاديمية الشبان بنادي مانشستر يونايتد خلال الفترة من عام 2021 حتى عام 2022.
وقبل ذلك، لعب كريستيانو جونيور داخل أكاديمية الشبان بنادي يوفنتوس الإيطالي، خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2021، علماً بأنه لعب لفترة أخرى في أكاديمية الناشئين بنادي ريال مدريد قبل عام 2018، حيث نجح حينها في تسجيل 50 هدفاً خلال 20 مباراة بقميص شبان الميرنغي.
ويهتم كريستيانو جونيور كثيراً بكرة القدم مثل والده رونالدو؛ حيث أكد رونالدو في مقابلة سابقة أنه يريد أن يصبح ابنه لاعباً مثله، معتقداً أنه يملك ما يجعله رياضياً ناجحاً، مع تمتعه بعقلية مميزة رغم صغر سنه، وحبه المستمر لممارسة رياضة كرة القدم داخل المنزل وخارجه في أكاديميات اللعبة المتخصصة.
وجاء توقيع رونالدو مع النصر في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد على خلفية أزمته مع إدارة النادي والجهاز الفني للفريق بعد خروجه في تصريحات رسمية بوسائل الإعلام ضدهم.
وينتظر أن يسجل رونالدو الظهور الأول في الملاعب السعودية بقيادته فريق نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في مباراة كأس موسم الرياض، مساء الخميس.
وانضم رونالدو لمدة موسمين ونصف، براتب سنوي ضخم تبلغ قيمته 200 مليون يورو في الموسم الواحد، وفقا للعديد من التقارير الصحفية.
وظهر رونالدو في التدريبات الاستعدادية لمواجهة نجوم باريس سان جيرمان، رفقة العديد من اللاعبين البارزين مثل الثنائي البرازيلي أندرسون تاليسكا وماتيوس بيريرا وعبدالله عطيف وعبدالله مادو وعبدالإله العمري.
وتحظى هذه المباراة بأهمية جماهيرية كبرى حول العالم، نظرا لمواجهة رونالدو لغريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.
ويحتل النصر صدارة الدوري السعودي برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني.