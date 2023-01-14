كريستيانو جونيور يلتحق بأكاديمية نادي النصر السعودي
التحق كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأكاديمية النصر السعودي، ليواصل مسيرته في الملاعب بالمكان الذي يلتحق فيه والده.
وتواجدت جورجينا رودريغيز، صديقة كريستيانو رونالدو، ونجله الصغير؛ من أجل دعم كريستيانو جونيور في أكاديمية النصر بالرياض.
واعتاد كريستيانو "جونيور" الابن الأكبر لكريستيانو رونالدو على التنقل برفقة والده مع الأندية التي يرتدي قمصانها.
وارتدى المراهق الذي يتوقع له الجميع مستقبلًا مذهلًا قمصان أندية ريال مدريد ثم يوفنتوس ثم مانشستر يونايتد مع تنقل والده بين هذه الأندية خلال السنوات الأخيرة.
وسجل كريستيانو جونيور 58 هدفًا في 23 مباراة خاضها بعمر الـ12 عامًا مع مانشستر يونايتد، ما يشير إلى قدرات مهمة يمتلكها على غرار ما قدمه والده طوال مسيرته.
وانضم رونالدو، 37 عاما، إلى النصر في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في أعقاب أزمة تصريحاته المثيرة للجدل والتي انتقد فيها النادي الإنجليزي.
وفاز رونالدو بدوري أبطال أوروبا 5 مرات مع ريال مدريد، وبالدوري في إسبانيا، وفي إيطاليا مع يوفنتوس، وفي إنجلترا مع مانشستر يونايتد.
كما كان هداف دوري أبطال أوروبا، وهداف منتخب بلاده، الذي فاز معه بكأس أوروبا في عام 2016.
وأصبح في مونديال قطر 2022 أول لاعب يسجل في 5 دورات من كأس العالم، بعد ضربة جزاء سجلها في مرمى غانا في مرحلة المجموعات.