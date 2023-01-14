كريستيانو جونيور يلتحق بأكاديمية نادي النصر السعودي

واعتاد كريستيانو "جونيور" الابن الأكبر لكريستيانو رونالدو على التنقل برفقة والده مع الأندية التي يرتدي قمصانها.

وارتدى المراهق الذي يتوقع له الجميع مستقبلًا مذهلًا قمصان أندية ريال مدريد ثم يوفنتوس ثم مانشستر يونايتد مع تنقل والده بين هذه الأندية خلال السنوات الأخيرة.

وسجل كريستيانو جونيور 58 هدفًا في 23 مباراة خاضها بعمر الـ12 عامًا مع مانشستر يونايتد، ما يشير إلى قدرات مهمة يمتلكها على غرار ما قدمه والده طوال مسيرته.

وانضم رونالدو، 37 عاما، إلى النصر في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في أعقاب أزمة تصريحاته المثيرة للجدل والتي انتقد فيها النادي الإنجليزي.