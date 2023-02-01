رسميا.. السعودية تفوز بتنظيم نهائيات كأس آسيا 2027

وبذلك ستتناوب الدول الخليجية على استضافة 3 نسخ متتالية من كأس آسيا، إذ أقيمت نسخة 2019 في الإمارات العربية المتحدة، وتُنظَّم نسخة 2023 في قطر، ومن خلفهما تأتي السعودية بتنظيم أول سيكون تاريخيًا.

وكانت الكويت أول دولة عربية تستضيف كأس آسيا في نسخة 1980 التي توجت بها.

ثم عادت قطر لتنظم نسخة 1988 و2011 لاحقًا، الإمارات بدورها استضافت النهائيات مرتين في 1996 و2019، بينما استضاف لبنان نسخة 2000.