رسميا.. السعودية تفوز بتنظيم نهائيات كأس آسيا 2027
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا فوز السعودية بشرف تنظيم النسخة الـ19 من كأس آسيا 2027، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الجمعية العمومية في البحرين.
وظل الملف السعودي هو الوحيد بعد انسحاب الملف الهندي من سباق استضافة كأس آسيا 2027.
وبذلك ستتناوب الدول الخليجية على استضافة 3 نسخ متتالية من كأس آسيا، إذ أقيمت نسخة 2019 في الإمارات العربية المتحدة، وتُنظَّم نسخة 2023 في قطر، ومن خلفهما تأتي السعودية بتنظيم أول سيكون تاريخيًا.
وكانت الكويت أول دولة عربية تستضيف كأس آسيا في نسخة 1980 التي توجت بها.
ثم عادت قطر لتنظم نسخة 1988 و2011 لاحقًا، الإمارات بدورها استضافت النهائيات مرتين في 1996 و2019، بينما استضاف لبنان نسخة 2000.
وتمتلك السعودية 3 ألقاب آسيوية أعوام 1984 و1988 و1996، كما خسرت النهائي 3 مرات أخرى في 1992 و2000 و2007.
وتحمل قطر لقب كأس آسيا بتتويجها بنسخة 2019، وتعود لاستضافة نسخة 2023 بعد اعتذار الصين المتأثرة بوباء كورونا.
وكان السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد زار أمس منطقة البيت السعودي في العاصمة البحرينية المنامة، تزامنًا مع انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الـ33 للاتحاد الآسيوي.
وتجوَّل رئيس الفيفا في البيت السعودي واطلع على أهم أركان ملف السعودية لاستضافة كأس آسيا في نسختها الـ19، وهو الملف الذي يحمل شعار "معًا لمستقبل آسيا".