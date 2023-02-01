انتخاب سلمان آل خليفة رئيسا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى 2027 بالتزكية

وحرص جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، على تهنئة سلمان بن إبراهيم على فوزه بولاية ثالثة في رئاسة الاتحاد الآسيوي، مؤكدا متانة العلاقات بين الاتحادين الدولي والآسيوي.

وقال آل خليفة في كلمته: "تشهد الكرة الآسيوية قفزات حقيقية ملموسة لتمتين العمل المؤسسي بجانب النظر بعين الاهتمام لتحقيق قوة تسويقية للعبة وخلق منظومة مسابقات جديدة وضخ المزايا والمحفزات للأندية والمنتخبات وكذلك الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشري الكروي في آسيا، حيث إن الاتحاد الآسيوي أصبح بيت الجميع ومحضن الإثراء والمناقشات والقرارات الجماعية. وفي الوقت الذي نحتفي فيه بمنجزاتنا فإن التركيز على النظر الدائم للأمام يبقى وقودنا للعمل من أجل الكرة الآسيوية".

وأضاف: "أصبحت آسيا قبلة كرة القدم العالمية بفضل ما تحتويه من إمكانات اقتصادية وبنى تحتية وكوادر بشرية مؤهلة، واليوم نشهد تحولات تاريخية في خطط الاتحادات الوطنية وطموحاتها وخططها التسويقية والفنية والاستثمارية، وهو الأمر الذي ينسجم مع مراحل استراتيجية الاتحاد الآسيوي منذ عام 2013، إذ نسعى بكل ثقة إلى أن تكون الكرة الآسيوية رقماً صعباً في الأداء الفني والقوة التسويقية والاحترافية الإدارية".