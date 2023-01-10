بعد استبعاده من القائمة للمرة الثالثة.. هل اتخذ الهلال قرارًا بالاستغناء عن ماتيوس بيريرا؟

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي قرر وضع البرازيلي ماتيوس بيريرا، لاعب وسط الفريق، على قائمة الانتقالات والبحث له عن عرض من أجل الرحيل عن "الزعيم"، خلال الفترة المقبلة.

وكان رامون دياز، مدرب الهلال، أعلن استبعاد بيريرا من قائمة مباراة الرائد في الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن دياز قرر استبعاد ماتيوس بيريرا من قائمة الفريق المغادرة إلى بريدة لمواجهة الرائد بقرار فني وليس بسبب إصابة اللاعب.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يستبعد فيها رامون دياز، بيريرا من المشاركة في مباريات الفريق بالرغم من احتياج الفريق لخدماته بسبب كثرة الإصابات.

وعلى الرغم من وجود مكان خال في قائمة أجانب الهلال لمباراة الرائد بسبب غياب الثنائي موسى ماريغا وإيغالو إلا أن دياز قرر عدم الاعتماد على بيريرا للمرة الثالثة على التوالي.

ونشر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز صورة لبيريرا، عبر حسابه على تويتر، وعلق عليها قائلا "لم يعد له مكان في الهلال، وربما لن تشاهدوه بعد الآن".