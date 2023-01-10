بعد استبعاده من القائمة للمرة الثالثة.. هل اتخذ الهلال قرارًا بالاستغناء عن ماتيوس بيريرا؟
كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي قرر وضع البرازيلي ماتيوس بيريرا، لاعب وسط الفريق، على قائمة الانتقالات والبحث له عن عرض من أجل الرحيل عن "الزعيم"، خلال الفترة المقبلة.
وكان رامون دياز، مدرب الهلال، أعلن استبعاد بيريرا من قائمة مباراة الرائد في الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن دياز قرر استبعاد ماتيوس بيريرا من قائمة الفريق المغادرة إلى بريدة لمواجهة الرائد بقرار فني وليس بسبب إصابة اللاعب.
وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يستبعد فيها رامون دياز، بيريرا من المشاركة في مباريات الفريق بالرغم من احتياج الفريق لخدماته بسبب كثرة الإصابات.
وعلى الرغم من وجود مكان خال في قائمة أجانب الهلال لمباراة الرائد بسبب غياب الثنائي موسى ماريغا وإيغالو إلا أن دياز قرر عدم الاعتماد على بيريرا للمرة الثالثة على التوالي.
ونشر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز صورة لبيريرا، عبر حسابه على تويتر، وعلق عليها قائلا "لم يعد له مكان في الهلال، وربما لن تشاهدوه بعد الآن".
فيما قال الإعلامي الرياضي خالد عبد العزيز، عبر حسابه على تويتر "نادي الهلال يضع بيريرا على لائحة الانتقال ويرغب في بيع عقده بهذه الفترة".
كما أشارت تقارير أخرى، إلى أن بيريرا أصبح أيضا خارج حسابات مدرب الهلال خلال كأس العالم للأندية المزمع إقامتها خلال الفترة من 1-11 فبراير المقبل في المغرب.
ومن المنتظر أن ترفع القائمة الأولية للهلال التي ستخوض البطولة خلال الساعات المقبلة، إذ حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد إرسال القائمة خلال الفترة من 1 يناير إلى 9 يناير، وتتضمن 24 لاعبا.
وانضم بيريرا للهلال، في صيف 2021، قادمًا من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 90 مليون ريال سعودي.
ويعاني الهلال من تراجع في نتائجه، خلال الموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 25 نقطة.
ويبتعد الفريق، بفارق 4 نقاط كاملة، عن منافسه النصر، متصدر جدول ترتيب الدوري، بعد 12 جولة.
ويواجه الهلال نظيره الرائد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في الجولة الـ15 من دوري روشن.
وكان الهلال اقتنص فوزًا ثمينًا من الاتحاد بهدف نظيف سجله النيجيري إيغالو، في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي.