نادي الاتحاد السعودي يوقع مع كريم بنزيما لـ3 مواسم

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها بأن نادي الاتحاد السعودي وقَّع بشكل رسمي مع الفرنسي كريم بنزيما لمدة 3 مواسم.

ولم يعلن نادي الاتحاد السعودي حتى الآن عبر أيٍّ من صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التوقيع مع النجم الفرنسي.

ومن المقرر أن ينظم ريال مدريد حفلًا لتوديع كريم بنزيما في مقر النادي، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رحيل النجم الفرنسي رسميًّا عن صفوف "الميرنغي".

وكانت قناة "الإخبارية" السعودية أشارت أخيرًا إلى أن رئيس الاتحاد ونائبه توجّها إلى العاصمة الإسبانية مدريد في وقت سابق، لإتمام إجراءات انضمام كريم بنزيما للنادي.