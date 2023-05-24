هل يعود حسام حسن لقيادة نادي الزمالك؟
كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت عن وجود أصوات داخل نادي الزمالك تنادي بتعيين حسام حسن، المدير الفني السابق للنادي المصري البورسعيدي، مشيرًا إلى أن إدارة النادي الأبيض بدأت في البحث عن خليفة للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم.
وقال هاني حتحوت، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الماتش": "يدرس مسؤولو الزمالك العديد من السير الذاتية لمدربين على أعلى مستوى، للاختيار بينهم ويميل للمدرسة الأوروبية بعد ما رأى أن التجربة اللاتينية لم تكن مناسبة، خصوصا في فكرة العناد وعدم وجود مرونة من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني الحالي، والنادي يفكر في رحيله حاليا رغم أنه لم يصدر أي قرار في هذا الشأن".
ونقل حتحوت عن مصدر لبرنامجه، قوله إن المواصفات التي يضعها مسؤولو الزمالك في المدير الفني الجديد هي أن يكون مدربا لديه طموح، وسنه صغيرة، وسبق له تحقيق البطولات من قبل.
وأشار: "هناك أصوات لم تحصل على الأغلبية تؤيد فكرة التعاقد مع حسام حسن والذي تولى قيادة الفريق سابقا مرتين، وبالنسبة لهذه الأصوات هذا وقت مناسب جدا في ظل نتائج الفريق المتراجعة والروح غائبة وطبيعي تشير هذه الأصوات للكابتن حسام حسن، فلما لا".
وشدد حتحوت: "لكن لم يتم حتى الآن التواصل مع حسام حسن لخلافة أوسوريو، وبكل وضوح حسام حسن يرى، طبقا لمعلومتنا، أنه قادر على تولي الزمالك رغم أنه لم يحدث التواصل معه، ويرى حاليًا أن الظروف مناسبة وهو قادر على إحياء فريق في ظل ظروفه الصعبة، وتجربته الأولى في إعادة الفريق من مركز متأخر إلى المركز الثاني والمنافسة على اللقب في وقت ما تتيح له فكرة تعامله مع الظروف الحالية".
ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة طلائع الجيش، في إطار منافسات الجولة 23، من عمر مسابقة الدوري، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.
وكان الزمالك قد سقط في فخ التعادل مع الداخلية، بهدف لكل منهما، في منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري.
وتواجد الزمالك بعد مباراته ضد الداخلية في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، في حين رفع الداخلية رصيده للنقطة الـ28 في المركز السادس عشر.
الزمالك تعاقد مع أوسوريو يوم 14 أبريل الماضي، التعاقد مع ليخرج الفريق من كبوته بسبب سوء النتائج التي يعاني منها في هذه الفترة.
وكان وقتها الزمالك يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة من 23 مباراة، وبعد مرور 39 يومًا لعب الزمالك 5 مباريات في بطولة الدوري ورغم ذلك ما زال في المركز الرابع.
أوسوريو لعب بشكل عام منذ أن تم التعاقد معه 6 مباريات استقبل خلالها 7 أهداف.