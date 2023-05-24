هل يعود حسام حسن لقيادة نادي الزمالك؟

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة طلائع الجيش، في إطار منافسات الجولة 23، من عمر مسابقة الدوري، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الزمالك قد سقط في فخ التعادل مع الداخلية، بهدف لكل منهما، في منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري.

وتواجد الزمالك بعد مباراته ضد الداخلية في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، في حين رفع الداخلية رصيده للنقطة الـ28 في المركز السادس عشر.

الزمالك تعاقد مع أوسوريو يوم 14 أبريل الماضي، التعاقد مع ليخرج الفريق من كبوته بسبب سوء النتائج التي يعاني منها في هذه الفترة.

وكان وقتها الزمالك يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة من 23 مباراة، وبعد مرور 39 يومًا لعب الزمالك 5 مباريات في بطولة الدوري ورغم ذلك ما زال في المركز الرابع.

أوسوريو لعب بشكل عام منذ أن تم التعاقد معه 6 مباريات استقبل خلالها 7 أهداف.