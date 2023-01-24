الزمالك يعلن رسميًا إقالة فيريرا وتعيين أسامة نبيه مدربًا للفريق

كما تم تعيين كل من: حسين ياسر المحمدي، ومحمد صبري، مدربين مساعدين، ومحمود فايز محلل أداء، واستمرار أيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، والتعاقد مع مدرب أحمال أجنبي.

وأكد بيان الزمالك، استمرار التشكيل الحالي للجهاز الفني حتى نهاية الموسم.

وضاعف غزل المحلة جراح ضيفه الزمالك حامل اللقب بالفوز عليه 2-1.

وتجمّد رصيد الزمالك عند 26 نقطة من 15 مباراة في المركز الخامس بينما رفع غزل المحلة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 34 نقطة قبل مباراته مع البنك الأهلي، في وقت لاحق اليوم، متقدمًا بفارق 3 نقاط على فيوتشر الثاني.

ولم يحقق الزمالك أي انتصار خلال 6 مباريات لعبها في 2023، حيث خسر الأبيض 3 مباريات كان آخرها، اليوم الثلاثاء، أمام غزل المحلة مع 3 تعادلات شهدت توديع الفريق لكأس مصر أمام بيراميدز.