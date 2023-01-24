الزمالك يعلن رسميًا إقالة فيريرا وتعيين أسامة نبيه مدربًا للفريق
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رسميًا توجية الشكر للبرتغالي جيسوالدو فيريرا وجهازه المعاون من الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية.
وجاءت الإقالة بعد خسارة الفريق الأبيض، اليوم الثلاثاء، أمام غزل المحلة في الدوري المصري.
كما أكد مجلس إدارة الزمالك، استمرار أمير مرتضى مشرفًا على فريق الكرة، بالإضافة إلى مسؤوليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي، واستمرار إسماعيل يوسف مديرًا للكرة بالفريق الأول، وتعيين أسامة نبيه مديرًا فنيًا للفريق الأول.
كما تم تعيين كل من: حسين ياسر المحمدي، ومحمد صبري، مدربين مساعدين، ومحمود فايز محلل أداء، واستمرار أيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، والتعاقد مع مدرب أحمال أجنبي.
وأكد بيان الزمالك، استمرار التشكيل الحالي للجهاز الفني حتى نهاية الموسم.
وضاعف غزل المحلة جراح ضيفه الزمالك حامل اللقب بالفوز عليه 2-1.
وتجمّد رصيد الزمالك عند 26 نقطة من 15 مباراة في المركز الخامس بينما رفع غزل المحلة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع.
ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 34 نقطة قبل مباراته مع البنك الأهلي، في وقت لاحق اليوم، متقدمًا بفارق 3 نقاط على فيوتشر الثاني.
ولم يحقق الزمالك أي انتصار خلال 6 مباريات لعبها في 2023، حيث خسر الأبيض 3 مباريات كان آخرها، اليوم الثلاثاء، أمام غزل المحلة مع 3 تعادلات شهدت توديع الفريق لكأس مصر أمام بيراميدز.
وكان الزمالك أعاد المخضرم فيريرا إلى منصب المدرب خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون في مارس 2022.
وقاد فيريرا، مدرب بورتو وبنفيكا والسد القطري سابقا، الزمالك في موسم 2014-2015 وتوج معه بثنائية الدوري والكأس.
ويتمتع فيريرا بخبرة تدريبية طويلة وكانت أبرز نجاحاته مع بورتو الذي قاده لثلاثة ألقاب متتالية بالدوري البرتغالي بجانب الكأس المحلية مرتين بين 2007 و2009.
وستنتظر الجهاز الفني الجديد للزمالك مباريات قوية في بداية مهمته حيث سيخوض أربع مباريات في الدوري وثلاث مواجهات في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا حتى نهاية فبراير.