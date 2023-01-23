الأهلي يتقدم بثلاث شكاوى ضد رئيس الزمالك لقيامه بسب "كهربا" والتنمر عليه

وتابع البيان: "وهو الأمر الذي يخالف كل المبادئ والقيم وقوانين ولوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، بل ويثير الفتن ويساعد على الاحتقان بين الجماهير الكروية".

وطالب النادي في شكواه بتطبيق اللوائح بوصف رئيس الزمالك ممثلًا "لناديه" أحد عناصر اللعبة.

وقدم الأهلي حافظة مستندات تضم "أسطوانات مدمجة" تحتوي على نماذج من التجاوزات والسب والشتم الذي قام به رئيس الزمالك في حق اللاعب محمود كهربا والتحقير منه. وكذلك بحق النادي الأهلي ومسؤوليه.

ونجح كهربا في إحراز هدف في شباك فريق الزمالك في مباراة القمة 125 التي أقيمت مساء السبت على ملعب القاهرة الدولي بالجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023 وفاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.