اتحاد الكرة المصري يكشف آخر تطورات موقف أزمة قيد صفقات الزمالك (فيديو)
تحدث إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن آخر مستجدات أزمة قيد لاعبي الزمالك، المنضمين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وكان اتحاد الكرة المصري قد رفض قيد صفقات الزمالك الشتوية، بسبب الديون المستحقة على النادي.
وأرسل نادي الزمالك خطابا بشكل رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن أزمة عدم قيد الصفقات الشتوية للفريق.
وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: "الزمالك تقدم بشكوى للفيفا عبر اتحاد الكرة، ونحن في انتظار الرد عليها.. الفيفا أصبح صاحب القرار في هذه الأزمة، واتحاد الكرة سيعلن بشكل فوري عن رده فور وصوله، ولا أحد يقدر أن يقف عائقا أمام ناد مصري يمثل مصر في البطولات الدولية، وحينما يقرر الفيفا شيئا على الجميع أن يلتزم بقراره".
وكان الزمالك تعاقد مع الثنائي ناصر منسي من البنك الأهلي، وأحمد بلحاج من أسوان، مع قطع إعارة المدافع محمود شبانة من نادي سموحة.
إلا أن اتحاد الكرة رفض قيد الثلاثي في قائمة الزمالك بسبب عدم دفع النادي الأبيض رسوم قيد اللاعبين في الموعد المحدد.
محمود شبانة
من جانبه، أعرب محمود شبانة، مدافع الزمالك العائد من الإعارة من سموحة، عن حزنه لما يحدث معه فى الفترة الأخيرة، مؤكدا سوء حالته النفسية.
وقال شبانة، في تصريحات تلفزيونية: "منذ أن عدت من الإعارة إلى سموحة تفاجأت بموضوع القيد، وأنا نفسيا أمر بفترة صعبة خاصة أنني في الفترة الأخيرة مع سموحة كنت أسير بشكل جيد وكنت قريبا من الانضمام للمنتخب، وعدت للزمالك عندما احتاجني".
وأشار: "حالتي النفسية سيئة، تقريبا لا أنام، كل يوم أنتظر قرارًا بشأن القيد، من المفترض أنني في ناد كبير ولا بد أن يكون تركيزي داخل الملعب لكي لا أخطئ، ما بالك أنني أنتظر قرارًا فقط من أجل أن أشارك، والمفترض أنني كنت معارًا من نادي الزمالك، وعندما أعود طبيعي أن أكون مقيدًا في الفريق، من المفروض أن يكون موقفي مختلفًا عن الصفقات الجديدة".
وتابع: "وكيلي تواصل مع مسؤولي النادي، ولكن الأمور ليست واضحة، ولاعب الكرة أكل عيشه الملعب وأنا عليّ ضغوطات كبيرة، ولا أعرف موقفي، أتمنى أن يتم حل الموضوع سريعًا، سواء أنا أو أحمد بلحاج أو ناصر منسي، جميعنا نفسيتنا سيئة".
ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة اليوم الاثنين في الجولة الـ18 من الدوري المصري.