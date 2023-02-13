اتحاد الكرة المصري يكشف آخر تطورات موقف أزمة قيد صفقات الزمالك (فيديو)

وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: "الزمالك تقدم بشكوى للفيفا عبر اتحاد الكرة، ونحن في انتظار الرد عليها.. الفيفا أصبح صاحب القرار في هذه الأزمة، واتحاد الكرة سيعلن بشكل فوري عن رده فور وصوله، ولا أحد يقدر أن يقف عائقا أمام ناد مصري يمثل مصر في البطولات الدولية، وحينما يقرر الفيفا شيئا على الجميع أن يلتزم بقراره".

وكان الزمالك تعاقد مع الثنائي ناصر منسي من البنك الأهلي، وأحمد بلحاج من أسوان، مع قطع إعارة المدافع محمود شبانة من نادي سموحة.

إلا أن اتحاد الكرة رفض قيد الثلاثي في قائمة الزمالك بسبب عدم دفع النادي الأبيض رسوم قيد اللاعبين في الموعد المحدد.