أسامة نبيه وفيريرا
أسامة نبيه وفيريرا

أسامة نبيه مدرب الزمالك ينفي إصابته بذبحة صدرية

مدرب الزمالك تواجد اليوم بشكل طبيعي في تدريبات ناديه
فريق التحرير
فريق التحرير

نفى مصدر مقرب من أسامه نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكره القدم بنادي الزمالك، تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية.

مدرب الزمالك ينفي تصريحات مرتضى منصور رئيس ناديه

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن ظهر اليوم الأحد، تعرض أسامة نبيه المدرب العام للفريق، لاشتباه بذبحة صدرية مفاجئة، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد منصور في تصريحات صحفية أن سبب طلب أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة، الرحيل عن الجهاز الفني، هو تعرضه لذبحة صدرية مفاجئة.

وقال مصدر مقرب من أسامة نبيه لـ"إرم نيوز" إن المدرب العام للزمالك لم يتعرض لوعكة صحية، على الإطلاق ويمارس عمله بشكل طبيعي.

وأضاف: "أسامة نبيه تواجد بتدريب الزمالك اليوم الأحد، استعدادا لمواجهه سموحة بالدوري المصري الممتاز".

كما كشف المصدر أن أسامة نبيه لم يطلب الرحيل عن منصبه، على عكس تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

أسامة نبيه وفيريرا
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يذكر أن الزمالك استهل مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بهزيمة 1-صفر أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة الماضي.

ويلعب الزمالك أمام سموحة مساء غد الإثنين بالجولة الثامنة عشرة بالدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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