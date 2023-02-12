أسامة نبيه مدرب الزمالك ينفي إصابته بذبحة صدرية

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن ظهر اليوم الأحد، تعرض أسامة نبيه المدرب العام للفريق، لاشتباه بذبحة صدرية مفاجئة، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد منصور في تصريحات صحفية أن سبب طلب أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة، الرحيل عن الجهاز الفني، هو تعرضه لذبحة صدرية مفاجئة.

وقال مصدر مقرب من أسامة نبيه لـ"إرم نيوز" إن المدرب العام للزمالك لم يتعرض لوعكة صحية، على الإطلاق ويمارس عمله بشكل طبيعي.

وأضاف: "أسامة نبيه تواجد بتدريب الزمالك اليوم الأحد، استعدادا لمواجهه سموحة بالدوري المصري الممتاز".

كما كشف المصدر أن أسامة نبيه لم يطلب الرحيل عن منصبه، على عكس تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.