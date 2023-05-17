مرتضى منصور: مجلس الزمالك مستمر.. ولن أعود إلا بمحو لقب "المعزول"

أكد مرتضى منصور، تمسّكه بمنصبه كرئيس لنادي الزمالك، رغم القرارات التي صدرت أخيرًا بعزله من منصبه، مشددًا في الوقت ذاته على رفضه العودة لمنصبه إلا بمحو لقب "المعزول" من صفته كرئيس للنادي الأبيض.

وقررت وزارة الشباب والرياضة المصرية تطبيق قرار عزل مرتضى منصور من منصب رئيس نادي الزمالك.

وجاء هذا القرار بعدما قضى رئيس الزمالك المعزول عقوبة السجن لمدة شهر، على خلفية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وحتى الآن، يرفض مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين قائم بأعمال رئيس النادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي يواصل مهمته في القلعة البيضاء.