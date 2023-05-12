مرتضى منصور يعلن رحيله عن نادي الزمالك.. ومجلس الإدارة يرفض
أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري –المعزول من منصبه- رحيله عن القلعة البيضاء، وعدم استمراره في منصبه خلال الفترة القادمة.
وقال مرتضى منصور، مساء اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي: "لن أكمل في منصبي بنادي الزمالك سأرحل وأتركه لوزير الشباب والرياضة".
وأضاف: "نادي داخل على كارثة، وممكن بعد أسبوعين يتقفل والأبواب تتقفل.. أطالب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتحمل مسؤوليته وصرف المرتبات للعاملين والموظفين".
وعلى العكس وخلال نفس المؤتمر الصحفي، أعلن مجلس إدارة الزمالك بالكامل دعمه لمرتضى منصور واستمراره كرئيس للزمالك في الفترة المقبلة.
وقال خالد لطيف أمين الصندوق في المؤتمر: "نيابة عن مجلس الزمالك بالكامل نعلن دعمنا لمرتضى منصور وعدم اختيار رئيس واستمرار مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك".
وقال أحمد مرتضى منصور نجل رئيس النادي وعضو المجلس: “لو وزارة الشباب والرياضة عايزة تمشي مرتضى منصور، تحل المجلس بالكامل.. لن نعمل مع أي رئيس سوى مرتضى منصور".
وقرر مجلس الإدارة إعلان نتيجة اجتماعه في ساعة متأخرة من مساء الخميس أو فجر الجمعة.
وكانت مديرية الشباب والرياضة في الجيزة قد أصدرت قرارها التنفيذي بعزل مرتضى منصور، وأخطرت الزمالك لتنفيذ الأمر، وتكليف مجلس الإدارة بتعيين قائم بأعمال رئيس النادي، حتى أقرب جمعية عمومية عادية لإجراء الانتخابات.
جاء ذلك بعدما قضت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري بإلزام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور، كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة؛ وذلك على خلفية الحكم بحبسه شهرًا، بسبب تعديه بالشتم على محمود الخطيب، رئيس الأهلي.
وألزمت المحكمة مجلس الإدارة بالدعوة للانتخاب في أقرب جمعية عمومية.
وأخطرت وزارة الشباب والرياضة نادي الزمالك، في خطاب رسمي، بتنفيذ حكم القضاء الإداري، وتكليف مجلس الإدارة بتعيين "قائم" بأعمال رئيس النادي حتى أقرب جمعية عمومية عادية تشتمل على بند انتخاب.