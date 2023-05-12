مرتضى منصور يعلن رحيله عن نادي الزمالك.. ومجلس الإدارة يرفض

وقال مرتضى منصور، مساء اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي: "لن أكمل في منصبي بنادي الزمالك سأرحل وأتركه لوزير الشباب والرياضة".

وأضاف: "نادي داخل على كارثة، وممكن بعد أسبوعين يتقفل والأبواب تتقفل.. أطالب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتحمل مسؤوليته وصرف المرتبات للعاملين والموظفين".

وعلى العكس وخلال نفس المؤتمر الصحفي، أعلن مجلس إدارة الزمالك بالكامل دعمه لمرتضى منصور واستمراره كرئيس للزمالك في الفترة المقبلة.

وقال خالد لطيف أمين الصندوق في المؤتمر: "نيابة عن مجلس الزمالك بالكامل نعلن دعمنا لمرتضى منصور وعدم اختيار رئيس واستمرار مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك".

وقال أحمد مرتضى منصور نجل رئيس النادي وعضو المجلس: “لو وزارة الشباب والرياضة عايزة تمشي مرتضى منصور، تحل المجلس بالكامل.. لن نعمل مع أي رئيس سوى مرتضى منصور".

وقرر مجلس الإدارة إعلان نتيجة اجتماعه في ساعة متأخرة من مساء الخميس أو فجر الجمعة.