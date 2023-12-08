باحث أكاديمي لـ"إرم نيوز": الإعلام الغربي يخضع للمال لا لأخلاقيات المهنة

قال الدكتور الباحث أحمد شنيقي، الأستاذ الزائر بالعديد من الجامعات الأوروبية، إن ازدواجية المعايير في الإعلام الغربي وخاصة الفرنسي ليست أمرا جديدا، لكنّها تظهر بوضوح مع كل حرب جديدة تندلع، كما هو الحال مع حرب غزة.

ويلفت الدكتور شنيقي، في حديث خص به "إرم نيوز"، إلى أن الإعلام الغربي يخضع للمال لا لمبادىء أخلاقيات الصحافة، مشيرا إلى أن الإعلام الفرنسي على وجه الخصوص، شهد تراجعا حقيقيّا بعد أن فقد مصداقيته وانفضّت الجماهير من حوله.

وأوضح الدكتور، الذي درّس سابقا بالعديد من الجامعات الأوروبية، ألمانية وإيطالية وفرنسية بما فيها السوربون، أنه خلال تغطية الحروب تطغى الدعاية على لغة الصحفي فيتخلى عن أخلاقيات المهنة، ويتحوّل في أغلب الأحيان إلى جندي يستعير لغة خاصة تتميز بالازدواجية من قبيل: الخير مقابل الشر، المتحضّر مقابل البربري، والغرب هو من يتحكم في هذا "المعجم" أو "اللغة المستحدثة" في هذه التغطيات.

وتعليقا على انتقادات وجّهها رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان للإعلام الغربي بما فيه الفرنسي، بأنّه يقع تحت سطوة المال، قال الدكتور شنيقي: "هذا ليس جديداً على الإطلاق".

وأضاف: "يعجبني أورسون ويلز الذي أثار هذه المسألة خلال الأربعينيات، حيث إن وسائل الإعلام مرهونة بيد الجهات التي تموّلها. في أمريكا كما في فرنسا، وسائل الإعلام رهينة المال. ففي فرنسا مثلا عدد قليل من رجال الإعلام ، أبرزهم دراحي وبينود وهيرسانت وبولوريه يسيطرون على أغلب الصحف والقنوات".