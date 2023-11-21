السقوط الحر للإعلام الفرنسي.. "قتلى إسرائيل ضحايا وقتلى غزة مجرد خسائر جانبية"

هل لحياة الفلسطيني قيمة حياة الإسرائيلي نفسها؟

سؤال ليس من الأخلاق أو المنطق أو الإنسانية أن يطرح... لكنه يطرح باستمرار ودون خجل أو حرج في الإعلام الفرنسي مع محاولات التلاعب بالمفردات.

الإعلام الفرنسي بـ"ترسانته" من قنوات ووكالات أخبار عالمية وصحف عريقة ومواقع ومجلات واسعة الانتشار يحاول – في أغلبه - تصوير "قتل" المدنيين في غزة على يد إسرائيل على أنه ضرورة ورد فعل على ما فعلته حماس.

السقطات كثيرة وفي كل مرة تثير سخطا شعبيا، خاصة من الجاليات العربية والمسلمة ومن المهاجرين، فخلال الحرب الحالية يجتهد الإعلام في فرنسا يوميا في تمرير فكرة، أن موت الفلسطيني هو من الأضرار"الخسائر الجانبية" للحرب، بينما موت الإسرائيلي يجب أن تقوم من أجله الحرب.

ورد هذا حرفيا على لسان إعلاميين وضيوف تمت استضافتهم، ما خلّف ردود فعل غاضبة في فرنسا وخارجها، وأثار حفيظة عدد من الجمعيات من بينها مرصد "أكريميد" الذي يرصد الانحرافات في وسائل الإعلام. وأيضا جمعية الصحفيين ضد العنصرية "ajar" التي تفرد مساحات كبيرة تعدّد عبرها سقطات الإعلام الفرنسي.

عنصرية صادمة.. "ضحايا غزة خسائر جانبية"

جمعية الصحفيين ضد العنصرية "ajar"، نشرت ساخطة على الإعلام الفرنسي، وقالت إنه يبتعد عن الحياد ويستعير لغة الجيش الإسرائيلي ويحرج الضيوف الداعمين للقضية الفلسطينية ويداري الحقائق ويتلاعب بالمفردات.

ونشرت الجمعية تشكيلة من مقتطفات لأبرز تصريحات الكراهية والعنصرية الصادرة عن إعلاميين أو ضيوف في أستوديوهات فرنسية، تصب كلها في تقزيم حياة الفلسطيني، مقابل تقديس روح الإنسان الإسرائيلي، رغم أن كلاهما يقعان تحت وطأة الحرب نفسها.

وتضمن المقطع تصريحات صادمة في الأستوديوهات الفرنسية، حيث يقول أحدهم "نعم هناك فرق بين مدنيين قتلوا في الشارع من قبل كوموندوس إسلاميين يقتحمون القرى لحرق المنازل، وبين ضحايا على شكل خسائر جانبية (يقصد المدنيين الفلسطينيين) سقطوا في القصف المتواصل الذي يأتي ردا على الهجوم (هجوم حماس)".

ويتساءل مذيع آخر إذا كان من الصواب أن نضع المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين على قدم المساواة نفسها، وقال "هل من الأنسب القول إن مدنيا في غزة يمثل الشيء نفسه مع مدني في إسرائيل؟".

ولم يبدُ على أي من هؤلاء وآخرين كثر ظهروا في فيديو الجمعية، أي حرج أو شعور بارتكاب خطأ ما، وهم يصنفون الإنسان الفلسطيني في مرتبة أقلّ من نظيره الإسرائيلي. بل إن متحدثا آخرَ قالها صراحة وبكل أريحية: "هناك ضحايا مدنيون أكيد ( في غزة ) لكنهم خسائر جانبية".