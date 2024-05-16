مقتل جندي عراقي إثر هجوم لتنظيم داعش

قال مصدران أمنيان لـ "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن جنديًا عراقيًا قُتل وأصيب اثنان آخران في هجوم لمسلحين يُشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش على موقع للجيش بالقرب من مدينة كركوك.

ويأتي الهجوم الذي شنه التنظيم في مؤشر على الخطر الذي ما زال يمثله في العراق، وهو ما تؤكده التصريحات الأمريكية التي ترى ضرورة عدم مغادرة قوات التحالف قبل القضاء على التنظيم بشكل كامل.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوفسكي إن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدًا في العراق.

وأضافت أن عمل التحالف العسكري، الذي تقوده الولايات المتحدة، مع العراق لهزيمة التنظيم بشكل كامل لم ينتهِ بعد.

وكان مسؤولون عراقيون كبار، منهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قالوا، مرارًا، إن التنظيم لم يعد يشكل تهديدًا في العراق، ولم تعد هناك حاجة للتحالف، حتى مع استمرار أعضاء التنظيم بتنفيذ هجمات في أماكن أخرى.