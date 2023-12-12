مصدر يمني يؤكد لـ"إرم نيوز" احتراق أجزاء من السفينة المستهدفة في البحر الأحمر
أكد مصدر عسكري يمني، لـ"إرم نيوز"، أن السفينة التي تعرضت للهجوم قبالة السواحل اليمنية، في البحر الأحمر، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، تعرضت لاحتراق جزئي.
وأفاد المصدر العسكري، بأن صاروخاً بالستياً أُطلقته ميليشيات الحوثي الانقلابية، من وسط الأحياء السكنية في مدينة الحديدة الواقعة على الشريط الساحلي للبحر الأحمر شمال غرب اليمن، استهدفت من خلاله سفينة تجارية.
وأشار المصدر العسكري، إلى أن السفينة التجارية، كانت وقت استهدافها تبعد حوالي 30 ميلاً، عن مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر.
وقالت البحرية البريطانية (UKTMO) في بيان لها، بأنها تلقت بلاغاً، عن حادث استهدف سفينة بالقرب من باب المندب، على بعد 15 ميلاً بحرياً غرب ميناء المخا في اليمن.
وأشارت في بيانها إلى، نشوب حريق على متن السفينة، دون وقوع أي خسائر بشرية حتى الآن.
ولاحقاً، قال مكتب التجارة البحري البريطاني في منشور على إكس يوم الثلاثاء إنه تلقى تقريرا عن كيان يعلن نفسه على أنه من البحرية اليمنية ويأمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني.
وحذرت البحرية البريطانية، السفن الموجودة في المنطقة المجاورة بتوخي الحذر، والتواصل معها وإبلاغها في حالة تعرض أيٍ من السفن لأي نشاط مشبوه.
في غضون ذلك، أعلن المتحدث العسكري باسم ميليشيات الحوثي الانقلابية يحيى سريع، عبر منشور أورده على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، عن صدور بيان مهم وشيك خلال الساعات المقبلة.