مصدر يمني يؤكد لـ"إرم نيوز" احتراق أجزاء من السفينة المستهدفة في البحر الأحمر

أكد مصدر عسكري يمني، لـ"إرم نيوز"، أن السفينة التي تعرضت للهجوم قبالة السواحل اليمنية، في البحر الأحمر، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، تعرضت لاحتراق جزئي.

وأفاد المصدر العسكري، بأن صاروخاً بالستياً أُطلقته ميليشيات الحوثي الانقلابية، من وسط الأحياء السكنية في مدينة الحديدة الواقعة على الشريط الساحلي للبحر الأحمر شمال غرب اليمن، استهدفت من خلاله سفينة تجارية.

وأشار المصدر العسكري، إلى أن السفينة التجارية، كانت وقت استهدافها تبعد حوالي 30 ميلاً، عن مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر.