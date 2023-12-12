مصادر لـ"إرم نيوز": الحوثيون يطلقون صاروخاً بالستياً انطلاقاً من سجن الحديدة

قال شهود عيان يمنيين، إن مليشيات الحوثي، أطلقت صاروخًا قبل قليل، هزّ أجزاء من مدينة الحديدة الساحلية، مركز محافظة الحديدة، المطلّة على مياه البحر الأحمر، والخاضعة لسيطرة الحوثيين، غربي البلاد.

وأكد شهود عيان، لـ"إرم نيوز"، أن انفجارًا كبيرا دوى في المناطق الساحلية، من مدينة الحديدة، مصحوب بشعلة لهب واسعة أضاءت عدد من أحياء المناطق الجنوبية الغربية من المدينة.

وفي تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، ذكر المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، العقيد، وضاح الدبيش، أن المعلومات الأولية تشير إلى إطلاق ميليشيات الحوثيين، صاروخًا بالستيا من سور السجن المركزي بالحديدة، وهو ما تسبب بحالة ذعر واسعة في المناطق المحيطة بالسجن.

وأشار الدبيش، إلى أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون، كان متجهًا إلى مياه البحر الأحمر، نحو هدف لا يزال غير معلوم.

وقال متحدث القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، إن المليشيات الحوثية أطلقت هذا الصاروخ من وسط منطقة سكنية، ومن داخل سجن الحديدة المركزي، الخاضع لها، معرّضة حياة الآلاف من المدنيين والسجناء للخطر، وفي خطوة خارجة عن القانون الإنساني والدولي.

وكانت مليشيات الحوثيين، أعلنت قبل أيام عن إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية، على أهداف قالت إنها "عسكرية" في إسرائيل.