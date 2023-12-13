انتهاء الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية.. والسيسي يقترب من ولاية ثالثة

أغلقت، مساء الثلاثاء، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت على مدار ثلاثة أيام، ويبدو فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة شبه محسوم.

ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن الهيئة الوطنية للانتخابات، المسؤولة عن تنظيم الاقتراع، تسجيل إقبال "غير مسبوق" من الناخبين على المشاركة في الانتخابات.

ودعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي طغت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة على الاهتمام بها.

وخاض السباق، الذي ستعلن نتائجه الرسمية في 18 كانون الأول/ ديسمبر، إضافة إلى السيسي (69 عاما)، ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع بين الجمهور.

وكان السيسي فاز في انتخابات عامي 2014 و2018 بأكثر من 96% من الأصوات، وبعد ذلك أدخل تعديلا دستوريا لتصبح ولايته الثانية ست سنوات بدلا من أربع، وليتمكن من الترشح لولاية ثالثة.